Und weil der 1. Juni ein Donnerstag ist, gehört die Primetime ohnehin ganz und gar Heidi Klum: Wie in den Wochen zuvor strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr eine neue Folge «Germany's next Topmodel» aus, an Heidis 50. Geburtstag wird das Episode 16 sein. Zwei Wochen später, am 15. Juni, steigt dann das diesjährige Finale des Casting-Formats.