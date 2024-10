Züri-Gschnätzlets und Rösti für Vegetarier Richard Gere

Was macht ein Hollywoodstar, wenn er in Zürich weilt? Was isst er, wie ist er so und wo trifft man ihn an? Bei «Pretty Woman-Star Richard Gere (75) weiss es Blick. Am Montagabend besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau und Publizistin Alejandra Gere (41) sowie geladenen Gästen das neue Restaurant Lulu beim Opernhaus. Dieses war exklusiv für ihn und die am neuen Film über den 14. Dalai Lama (89), «Wisdom of Happiness» (auf Deutsch: «Weisheit des Glücks»), beteiligten Personen reserviert.