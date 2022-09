So viele Filme wie noch nie

Am diesjährigen ZFF werden insgesamt 38 Welt- und Europapremieren gezeigt – so viele wurden bisher noch nie präsentiert. Insgesamt bietet das Film Festival ganze 146 Filme zum Visionieren in verschiedenen Kinos der Stadt an, darunter 18 Schweizer Filme, darunter 7 Filme aus der Romandie, sowie 49 Erstlingswerke. Besonders erfreulich für die Geschlechtergleichheit: Mehr als 41 Prozent der Regie-Führenden bestehen in diesem Jahr aus Frauen – das ist laut ZFF ein Rekord.