Zürich ist entspannt, sogar für Weltstars

«Ich war noch nie in Zürich, das ist das erste Mal», so Smith, der die Ruhe an der leeren Bahnhofstrasse und dem leeren Bürkliplatz geniesst. Hätte er sein Video im Auftrag von Zürich Tourismus gemacht, hätte dies ein Vermögen gekostet. So, keinen Franken. Entsprechend wird von Will Smith geschwärmt. «Wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn Gäste Zürich derart loben. Die Bilder des milden Sommermorgens in der Altstadt sprechen ja auch für sich», sagt Michael Müller, Mediensprecher bei Zürich Tourismus, der ergänzt: «Das Video wurde erst vor wenigen Stunden gepostet und es ist somit noch zu früh, um einzuschätzen, ob dadurch ein Hype entsteht.»