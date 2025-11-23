«Zusammen sind wir stark»

«Fairness und Ausgewogenheit»

Seit sie am 23. Oktober in Bern Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) das Beglaubigungsschreiben überreicht und damit ihr Amt angetreten hat, hätten sie und Newt ein wunderschönes und gastfreundliches Land erlebt, erzählt die Botschafterin im persönlichen Gespräch und zeigt Bilder auf ihrem Instagram-Account. In Bern bummelten sie durch die Altstadt und besuchten den Bärenpark, in Gruyères FR probierten sie Fondue. «We love it!» Mehr als einmal traf die neue Botschafterin Bundesrat Guy Parmelin (66). In Sankt Gallen zeigte Karin Keller-Sutter den Gingrichs die Kathedrale und die Stiftsbibliothek. Auch bei diesem Gespräch ging es um aktuelle politische Themen, unter anderem um den Zolldeal zwischen der Schweiz und den USA. Callista Gingrich: «Die jetzt ausgehandelte Übereinkunft wird Fairness und Ausgewogenheit in unsere Handelsbeziehungen bringen.»