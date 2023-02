Jane Fonda im champagnerfarbenen Leih-Kleid

Jane Fonda (85) war der Stargast von Richard Lugner (90) beim diesjährigen Wiener Opernball, der zum 65. Mal stattfand. «Es ist aussergewöhnlich, ich bin froh, dass Herr Lugner mich eingeladen hat», zeigte sich Jane Fonda laut «Kronen Zeitung» am vergangenen Donnerstagabend begeistert vom gesellschaftlichen Grossereignis in Österreich. Traditionell wurde der Opernball, der 5'150 Gäste in die Staatsoper lockte, von Debütanten-Paaren und mit Ballettauftritten eröffnet. «Diese Art zu tanzen sieht man nicht in meinem Land», erklärte Fonda nach der Eröffnung laut «Kronen Zeitung».