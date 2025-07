Jason Brügger sammelt Geld für sein Traumhaus in Italien

Gemeinsam mit seinem Partner, der studierter Agronom ist, will er neben dem Landwirtschaftsbetrieb mit gemischtem Gemüseanbau und Nutztieren auch eine Zone schaffen, in der sie Gäste empfangen. «Unser Hof soll ein Ort sein, an dem Natur, Genuss und Gemeinschaft sich begegnen.» Die Tiere, die sie bereits in Birsfelden pflegen, sollen auch auf dem Betrieb, der den Namen «Zampa e Zoccolo», also «Pfote und Huf», tragen soll, Platz finden. «Zudem ist es ein grosser Traum von uns, einmal Kühe und Pferde zu haben.»