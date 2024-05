«Ich teile ein weiteres tolles Abenteuer mit mi amor!» Der «Aquaman»-Darsteller hat eine neue Nixe am Haken. Jason Momoa bestätigte jetzt auf Instagram, dass er frisch verliebt ist. Der 44-Jährige postete Bilder von einer Reise durch Japan, an der seine Schauspielkollegin Adria Arjona eng an seiner Seite ist. Auf einem der Fotos umarmt der Hüne die selig lächelnde 32-Jährige, bei einem anderen hat sie im Windsturm bei ihm untergehakt. Momoa schreibt zu seiner Liebes-Reise: «Japan, ein Traum ist wahr geworden und du hast mich umgeworfen. Wir sind dankbar für alle, die ihre Häuser für uns geöffnet haben. So konnten wir Erinnerungen mit neuen Freunden machen.»