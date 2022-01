Und jetzt lässt auch noch seine ehemalige Angestellte Charlotte Briggs kein gutes Haar an dem Prinzen. Andrew soll ein anspruchsvoller Mini-Tyrann gewesen sein, berichtet Briggs der britischen Zeitung «Sun». So habe er sie gezwungen, vier Stockwerke hochzulaufen, um seine Vorhänge zu schliessen – während er direkt neben den Gardinen sass. Weil sie aber einen kleinen Spalt zwischen den Vorhängen offen gelassen hatte, pöbelte der Prinz sie an: «Kannst du verdammt noch mal nichts richtig machen?»