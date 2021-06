Keiner jubelt so schön wie Baschi

So lüpfig der Song, so wenig hat er der Schweizer Nationalmannschaft anno dazumal Glück gebracht. Vergangene Zeiten! Seit gestern Dienstag leben und erleben wir schliesslich gerade das ganz grosse Fussball-Märchen: Nach einer Zitterpartie gegen Frankreich hat sich das Team von Vladimir Petkovic, 57, bravourös für das Viertelfinale an der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft qualifiziert.