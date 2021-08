King Roger und die Promi-Reaktionen zum Vierzigsten

Lindsey Vonn ist schon lange Federe-Fan. Am French Open verfolgt die Ski-Queen die Spiele der Schweizer Tennis-Legende live im Stadion. Nun sind ihre Gedanken wieder beim Geburtstagskind. Wie Kricket-Legende Mohandas Manon gehört sie zu den Gratulanten. Die Credit Suisse nutzte den aktuellen Anlass folgendermassen: «Happy Birthday @RogerFederer! We are proud to have been at your side for the last 40 years and are looking forward to many years to come.» Last but not least lässt es sich auch das Schweizer Fernsehen SRT Sport nicht nehmen, seinem Quoten-Star zu gratulieren: «King Roger wird 40 Jahre alt Wir wünschen alles Gute zum runden Geburtstag! Auf dass Du uns noch weitere 40 Jahre mit zauberhaftem Tennis verzückst.