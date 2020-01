Wenn wir schon bei Familiendramen sind: Passionierte «Wilder»-Fans erinnern sich an Paul Wilder, Rosas Vater. Dieser war es, der in der ersten Staffel den Künstler Armon Todt umgebracht hat und deswegen in den Knast wanderte. Jetzt kommt er nach drei Jahren raus. Und Rosa will (noch?) nichts von ihm wissen.