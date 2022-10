Kunst fest in Frauenhand

Während meiner Lehre als Innendekorateurin und Bodenlegerin verliebte ich mich in einer Wohnung am Zürichberg in ein Bild an der Wand. Ich absolvierte danach die Berufsmatura und studierte in Luzern, Wien und Zürich Design, Publizistik und Kulturwissenschaft und kuratierte erste Ausstellungen.