Die Momentaufnahmen vom Pop-Art-Künstler, der mit roter Brille und intensivem Blick in seinem Studio posiert, sind Ikonen-Bilder. Andy Warhol, Keith Haring, Cecilia Bartoli, Wim Wenders, Lewis Hamilton, Tina Turner – Alberto Venzago hatte in seiner 50-jährigen Laufbahn die virtuosesten Persönlichkeiten vor der Linse. An Mick Jagger erinnert er sich besonders gern. In seinem Loft im Gaswerk in Schlieren präsentiert er eine XXL-Fotografie, die frisch aus dem Drucker stammt. Mick Jagger, der Hohepriester der Rockstars, in sexueller Ekstase und mit dem diabolischen Grinsen eines Ausserirdischen. Auf seinem Vorderzahn glänzt ein Diamant. Die Bilder nehmen uns durch ihre Präsenz gefangen und sind mit rund 450 anderen Zeitdokumenten ab 9. Juli im Museum für Gestaltung Zürich zu sehen. «1982 begleitete ich die Stones auf ihrer Tournee. Ich war so nahe an Mick dran, dass ich dachte, gleich schlägt er mir die Kamera aus der Hand. Dabei hatte er mich nicht einmal bemerkt.» Venzago versucht, den Menschen eine nicht mit Worten erklärbare Tiefe zu geben und ihnen nahezukommen: «Es sind genau jene Momente, die das einmalige Bild ausmachen.»