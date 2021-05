Jetzt tanzen sie offiziell als Liebespaar

«Let's Dance»-Comeback für Luca Hänni und Christina Luft

Gute News für Fännis und «Let's Dance»-Begeisterte. Am 4. Juni tanzen Luca Hänni und seine Christina Luft zum ersten Mal als Liebespaar in der TV-Show, in der sie sich kennengelernt und ineinander verliebt haben.