Tatsächlich wird eine Woche vergehen, bis sie wieder in Freiheit ist. In der Zwischenzeit versucht sie, es den an Bord verbliebenen Passagieren, so gut es geht, zur Seite zu stehen. Sie putzt Toiletten, verteilt abends kleine Fläschchen Cognac und Whisky als «Bettmümpfeli». Ihre Zähne putzt sie mit Champagner, da es an Bord kein Wasser mehr gibt. Fühlt sich die Tessinerin unbeobachtet, schreibt sie auf dünnem Luftpost-Briefpapier das Erlebte nieder und versteckt es in ihrer Tasche. «Wenn es die Entführer in die Hände bekommen hätten, weiss ich nicht, was passiert wäre.»