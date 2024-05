Aja Humm (50)

Beruf: Berufsmusikerin (Geige) und Leadership-Consultant.

Leben in Zahlen: Mein Verlobter und ich wohnen mit drei Kindern in einer modernen Wohnung in der Hauptstadt Norwegens mit Blick auf den Oslofjord. Ein Kilo Brot kostet hier zwischen 5 und 12 Franken (fürs beste Sauerteigbrot). Ein Coiffeurbesuch kommt mich schnell einmal auf 600 Franken zu stehen – vor allem vor öffentlichen Auftritten an Konzerten.

Als Vierjährige wandert Aja mit ihrer Schweizer Mutter und ihrem norwegischen Vater in dessen Heimat aus. Sie studiert vier Jahre am Barratt-Due-Musikinstitut in Oslo und zwei Jahre am Konservatorium in Amsterdam. In die Schweiz zieht es sie regelmässig – nach Chur ins Haus ihres Grosi.