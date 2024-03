Bernadette Schuler Ribeiro (74)

Beruf

Ehemals Hotelsekretärin, Reiseleiterin und Angestellte auf Schweizer Botschaften.

Leben in Zahlen

Mit ihrem Mann Celso (65) und ihrer Tochter lebt sie in ihrem Haus in Simbabwes Hauptstadt Harare. Das Kilo Schwarzbrot kostet 4.40 Franken, ein Coiffeurbesuch rund 48 Franken.

Woher und wohin

Aufgewachsen in einer Urner Grossfamilie, zieht es Bernadette Schuler nach dem KV in einer Buchdruckerei für Sprachaufenthalte nach England, Frankreich, Spanien und Italien. Sie verbringt vier Wintersaisons als Hotelsekretärin in Zermatt und Davos, ist im Reisebusiness auf Kreuzfahrtschiffen und in Griechenland, Thailand, Mexiko und Kenia tätig. Ehe sie 18 Jahre als Botschaftsangestellte arbeitet, davon 12 in Harare. Über 100 Länder hat sie schon bereist.