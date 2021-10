Natascha Kampusch findet die meisten Männer «anstrengend»

Sie hat etwas vom Schlimmsten erlebt, das einem Kind passieren kann. Als Natascha Kampusch zehn Jahre alt ist, wird sie im Jahr 1998 vom arbeitslosen Nachrichtentechniker Wolfgang Přiklopil in Wien entführt und mehr als acht Jahre in seinem Haus in der Nähe von Wien gefangen gehalten. Als es Natascha 2006 im Alter von 18 Jahren schafft, aus der Gefangenschaft zu fliehen, berichten Medien auf der ganzen Welt von der Tragödie.