Lilly Becker hat keine Angst vor dem Tod

Becker ist Teil von «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs», das am 15. und 22. Februar ab 20:15 Uhr bei VOX (auch bei RTL+) ausgestrahlt wird. Mit der Show wollen 16 Stars auf die mitunter lebensrettende Vorsorgeuntersuchung von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam machen. Die Promis strippen in der Sendung und wollen damit die Botschaft vermitteln: «Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt.»