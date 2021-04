Das Jahr 2021 fängt für Linda Fäh gar nicht gut an. Im Januar verliert die Schlagersängerin ihren Onkel an Krebs. Im Interview mit der aktuellen «Glückspost» erzählt die 33-Jährige von seinem letzten Wunsch. Der Onkel, der ihre Musik liebte, wünschte sich, dass Linda an seiner Beerdigung in der Kirche singt.