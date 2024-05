Sie ging durch die Hölle, jetzt ist Mallorca-Auswanderin Farah de Tomi (54) im siebten Himmel. Am Mittwoch hat sie in der Bucht Cala Sa Nau ihre grosse Liebe, die deutsche Finca-Betreuerin Nadine (43) geheiratet. Barfuss an dem Ort, wo sie ihr erstes Date hatten. «Ich bin im Leben endlich angekommen», schwärmt de Tomi, bekannt aus der Doku-Soap «Adieu Heimat» auf 3+, in der sie auch Anfang Jahr zu sehen war. «Nadine und mir war es wichtig, dass wir unsere Vermählungszeremonie mit ihrem 13-jährigen Sohn Juan, unseren Familien und Freunden feiern. Wir haben mit 60 unserer liebsten Menschen getanzt, geweint und gelacht. Erst um vier Uhr gingen wir langsam zu Bett», schwärmt die Zürcher Eventmanagerin gegenüber Blick. Um ein Ja reicher und mit je einem Weissgoldring mit Diamant an den Fingern.