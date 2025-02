Noch klingt Benjamin Schmid (31) etwas erschöpft. «Doch die Freude ist riesig», sagt er. Am vergangenen Samstag gewann Miriana Conte (24) mit dem von Schmid komponierten Song «Kant» das maltesische ESC-Finale und steht Mitte Mai in Basel für den Inselstaat am Start. «Der Sieg fühlte sich zuerst völlig unwirklich an. Und auch am Sonntag war ich auf dem Rückflug in die Schweiz noch wie in einem Film.»