100 Jahre «The Kid» von Charlie Chaplin

Mein Vater, Charlie Chaplin

Sein Humor und seine Filme berühren bis heute die Herzen. Charlie Chaplins Film The Kid wird dieses Jahr 100 Jahre alt. 1952 zügelte der weltbekannte Schauspieler und Regisseur an den Genfersee. Sein Sohn Eugene Chaplin wurde im Jahr darauf in Vevey geboren und erinnert sich an seine fabelhafte Kindheit im fröhlichen Elternhaus.