Wandern allerdings tut er am liebsten alleine. Zumal seine Frau nicht mehr so gut zu Fuss ist. «Ich habe mit ihr eine Abmachung: Einmal pro Monat darf ich mehrere Tag auf Wanderschaft.» Für sein neustes Buch war die Entfernung von seinem Zuhause in Freiburg nie allzu gross. Die 1700 Kilometer lange Route zu den vier geografischen Extrempunkten führt ihn in Etappen vom westlichsten Chancy GE zum nördlichsten Zipfel in Bargen und vom östlichsten Gipfel Piz Chavalatsch im Bündnerland bis zur äussersten Südspitze bei Pedrinate TI. Gestartet ist er im Juni 2022 – mitten in der Pandemie. «Covid regte an, mein Land auf neuen Wegen zu entdecken.»