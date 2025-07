Das bestätigt Theres Rösti. «Es gibt Menschen, die sich durch Macht verändern. Albert gehört nicht zu ihnen.» Er habe es schon immer genossen, unter Menschen zu sein. «Darum mag er auch Tage wie heute. So tankt er Kraft.» Vor 37 Jahren eroberte der Kandersteger Albert Rösti das Herz seiner Gymi-Liebe, vor 31 Jahren heirateten sie in der Kirche in Uetendorf, wo Theres als Kind getauft wurde.