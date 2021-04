Das Paar verbringt gerne viel Zeit in Hiltebrands neuem Kochstudio bei den Viaduktbögen in Zürich, wo die Turteltauben nicht nur Eier bemalt, sondern auch Osternäschtli gebastelt und Zöpfe gebacken haben. «Wir verschenken in diesem Jahr um die 50 Osternestchen an Freunde und Bekannte und bereiten zudem einen reichhaltigen Brunch am Ostersonntag für die Familie vor», verrät Meta Hiltebrand.