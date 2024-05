Richard Gere wurde für seine Rolle «Oh, Canada» künstlich älter gemacht

Hollywoodstar Richard Gere (74) feiert in Cannes sein cineastisches Comeback im Filmdrama «Oh, Canada». Künstlich älter gemacht, spielt er den fiktiven Charakter des vom Krebs gezeichneten Dokumentarfilmers Leonard Fife, der kurz vor seinem Tod seiner Frau die dunklen Geheimnisse seiner Jugend enthüllt. Bei der Premiere am Wochenende sorgte Gere in Begleitung seiner Ehefrau Alejandra Silva (41) und seinem Sohn Homer James (24) aus seiner zweiten Ehe für frenetischen Applaus. Am Tag danach traf ihn Blick beim Pressegespräch. «Sorry, es war eine sehr lange Nacht. Meine Stimme klingt viel tiefer als sonst», so der «Pretty Woman»-Hauptdarsteller.