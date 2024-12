Kein Zucker, kein spätes Essen

Besonders kritisch sieht Hunziker den Konsum von Zucker: «Raffinierter Zucker ist das Gift dieses Jahrtausends, was viele Menschen nicht verstehen.» Sie achtet penibel darauf, was sie zu sich nimmt und kocht bevorzugt selbst. Ihre Disziplin führt Hunziker auf ihre Kindheit in der Schweiz zurück. «Dort lernt man schon als kleines Mädchen, sich körperlich und geistig wohl zu fühlen», erklärt sie. Diese frühe Prägung habe ihr geholfen, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und beizubehalten.