Mit der Aktion «Du bist wichtig – Inspired by Michelle Obama» tragen prominente deutsche Frauen diese Botschaft nun weiter. Sie stellen Fragen, die bewegen: Was inspiriert uns an Michelle Obama? Wie können wir uns gegenseitig stärken? Was bewundern wir aneinander? Die Gespräche über Empowerment und Unterstützung werden von Instagram-Nutzerinnen weitergeführt und von RTL aktuell sowie dem Verlagshaus cbj präsentiert. Unter dem Hashtag #inspiredbymichelleobama soll so eine Welle positiver Botschaften angestossen werden.