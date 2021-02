Wir erfahren, dass Milan in Anjas Leben trat, als sie den Glauben an die Liebe bereits aufgegeben hatte. Allgemein hatte Anja damals den Fokus verloren, wie sie schreibt: «Es war einmal vor nicht all zu langer Zeit eine Anja, die die Perspektive verloren hat. Zumindest im Punkto Liebe. Nun, nicht nur. Ich beantwortete kaum einen Anruf meines Managers, blieb im Bett bis 14:00 und verbrachte die Tage am liebsten mit meinen Katzen.»