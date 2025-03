Zweites Buch mit Liebesgeschichte

Koch lebt damals allein in seinem schlicht eingerichteten Drei-Zimmer-Reihenhäuschen, aus einer früheren Beziehung hat er zwei erwachsene Töchter. Bald erzählt ihm Nataliis Ex-Mann von der Hockeyleidenschaft des Sohnes. «Er war in Polen unglücklich – ich telefonierte mit dem Chef des SC Bern.» Der Sohn kommt in die Schweiz und fängt hier an, Hockey zu spielen, wenig später folgt seine Mutter nach. «Und so lernten wir uns kennen», sagt Koch und nimmt Nataliis Hand.



Die Liebesgeschichte ist Teil des Buches «Im Auge der Krise», das Koch zurzeit an seinem Schreibtisch im Keller schreibt. «Ich erzähle zudem von meinen sieben Reisen in die Ukraine. Drei davon waren Besuche bei der Familie meiner Frau, viermal war ich in Kiew als Kursleiter für das Gesundheitsdepartement», sagt Koch. Das Buch beleuchtet aber auch die Zeit nach seinem Rücktritt aus dem BAG und ist somit eine Fortsetzung seines Bestsellers «Stärke in der Krise», für das der frühere Innenminister Alain Berset das Vorwort schrieb.

«Ich habe erst später erfahren, dass Daniel in der Schweiz so bekannt ist», sagt Natalii, die sich mit ihrem Mann auf Englisch unterhält. Etwa als sie die Kartonkisten mit unzähligen Briefen aus der Bevölkerung entdeckte. Oder als sie merkte, wie häufig er an Anlässen angesprochen wird.