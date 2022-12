Tag eins als Frau des Bundesrats

Am Mittag versammeln sich sämtliche Röstis vor den Drei Eidgenossen im Bundeshaus. Zeit für das traditionelle Familienbild. «Ich freue mich mega für Vati», sagt Tochter Sarina und fügt an: «Natürlich werde ich ihn unterstützen, aber grundsätzlich habe ich mein eigenes Leben.» So sind die Röstis: Sie halten zusammen, aber alle gehen ihre eigenen Wege – so auch Theres. Gleich nach dem Fototermin verabschiedet sie sich. Zu Hause in Uetendorf BE warten ihr Pferd Livia und Mini-Shetlandpony Rosy. «Ihnen ist es egal, dass Albert gerade zum Bundesrat gewählt wurde – sie wollen ihr Futter.» Auf der halbstündigen Autofahrt von Bern nach Uetendorf kann Theres Rösti erstmals innehalten und gleichzeitig über die Zukunft sinnieren. Zwar tritt ihr Mann sein neues Amt erst am 1. Januar 2023 an, aber die Vorbereitungen laufen bereits ab Minute eins nach der Wahl.