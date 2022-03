Harald Egger: Die Nachhaltigkeit des eigenen Fussabdrucks liegt uns am Herzen, und wir engagieren uns seit 40 Jahren dafür und haben als erste Bank bereits 1999 eine Nachhaltigkeitszertifizierung, ISO 14001, für unseren weltweiten Betrieb erreicht. Seit 2020 beziehen wir hundert Prozent unserer Elektrizität aus erneuerbaren Quellen. Wir haben uns bis 2025 zu Netto-Null-Energieemissionen aus dem eigenen Betrieb verpflichtet. Der Schlüssel liegt in der Energie- und Umwelteffizienz der Gebäude, denn sie machen 70 Prozent unseres Energieverbrauchs aus. In unseren Sanierungen und Neubauten achten wir auf Nachhaltigkeit. So ist unser Hauptsitz in Zürich «LEED Platinum»-zertifiziert – und der Sitz am Bubenbergplatz in Bern ist «LEED Gold»-zertifiziert und wird fossilfrei mit Fernwärme betrieben. Es geht aber auch darum was in den Gebäuden passiert. Wir haben in den letzten 20 Jahren unseren Abfall um 75 Prozent reduziert. Dabei hilft es, dass wir an fast allen Standorten auch Recyclingstationen haben.