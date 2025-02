Ukrainerin Larysa findet ihr Lachen wieder

Treffpunkt Gemeindehaus

Mit Spendengeldern aus der Schweiz hat das Ukrainische Rote Kreuz URK beispielsweise den Sozialclub in Larysa Shafaruks Dorf in der Westukraine gegründet. In dem Gemeindehaus kommt einmal die Woche eine Ärztin vorbei, die restliche Zeit stand es leer. Seit einem Jahr treffen sich nun hier die Seniorinnen zum Teetrinken, zum Backen, zum Stricken, zum Singen, zur Gymnastik. Hier finden sie Trost, Abwechslung und Gesellschaft. Bei allen Aktivitäten bleiben übrigens die Kopftücher und die dicken Lismer an. Denn oft fällt der Strom aus – und damit die Heizung.