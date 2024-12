Der Druck, der auf den Acts am Eurovision Song Contest (ESC) lastet, ist immens. Sie arbeiten monatelang auf die drei Minuten hin, in denen sie ihr Lied über 100 Millionen TV-Zuschauern präsentieren können. Der Schweizer ESC-Star Nemo (25) fehlte heuer wegen der psychischen Belastung sogar bei der Probe der Flaggenparade. «Der Druck, der auf Nemo lastete, war in diesem Moment enorm, und Nemo fühlte sich bei der Probe emotional nicht in der Lage, daran teilzunehmen», hiess es von SRF.