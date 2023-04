«Fliegen war zu günstig»

Laut der «NZZ am Sonntag» wird Fliegen wieder exklusiv. Sehen Sie das gleich?

Es kommt drauf an, welche Destination man wählt. Zentral ist zudem, ob man Economy oder Business fliegt. Die Business-Preise sind überproportional gestiegen, wohingegen Economyklasse-Billette ein anderes Bild zeigen.



Also greift man nicht tiefer in die Tasche als vor der Pandemie, wenn man etwa mit der Familie in die USA fliegen will?

Nach Nordamerika ist der Preis in der Economy mit einer ausländischen Airline gleich wie 2019 – bei der Swiss kostet der Flug drei bis fünf Prozent mehr.



Und nach Asien?

Da sind die Preise tatsächlich höher. Das asiatische Flugvolumen liegt bei 75 Prozent der früheren Kapazitäten. Sobald alle Flugzeuge wieder in der Luft und die Plätze verfügbar sind, werden sich die Preise bewegen. Wo wir ebenfalls eine klare Preissteigerung sehen – zwischen 30 und 45 Prozent –, ist in Europa. Flüge nach Kopenhagen, Paris, London oder München sind klar teurer geworden.



Woran liegts?

Die Airlines haben sich die nachhaltigere Fliegerei auf die Fahne geschrieben. Das heisst, sie investieren viel Geld in neue Entwicklungen – das kostet. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Städtereisen grösser ist als das Flugangebot. Wieso sollen die Airlines günstige Tarife auf den Markt bringen, wenn sie die Plätze sowieso verkaufen?



Hat man mit dieser grossen Nachfrage nicht gerechnet?

Nicht in diesem Tempo. Die Leute reisen wieder wie 2019. Die Airlines brauchen natürlich Zeit, um ihre Flieger wieder in Betrieb zu nehmen, die Crews zu aktivieren, Piloten aufzubieten. Sind die höheren Preise für Sie als Reiseanbieter ein Problem? Nein, unser Mehrwert ist, den Leuten aufzuzeigen, welche Destinationen mit ihrem Budget infrage kommen. Mit der Inflation sind die Kosten für Essen und Hotels etwa in den USA gestiegen. Nach Asien sind die Flugpreise zwar höher, aber die Kosten vor Ort tiefer.