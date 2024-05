Nik Hartmann ist der neue «Happy Day»-Moderator

Koller blickt auf fast 40-jährige Karriere bei SRF zurück

Röbi Koller geht im Frühjahr des nächsten Jahres in Pension. Er prägte das SRF sowohl am Radio als auch am Bildschirm während knapp vierzig Jahren. Er war erst bei Radio DRS 3 zu hören und später im Fernsehen in Sendungen wie «Karussell», «Quer» und «Club» zu sehen. Seit 2007 ist er das Gesicht von «Happy Day».