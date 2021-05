Das hat sie bei Instagram erzählt. In einem Post und in ihren Instagram Stories erklärt Bott, dass ihr Partner Benjamin positiv auf Covid-19 getestet worden sei. «Den Kindern und mir geht es gut. Benni im Prinzip auch, aber er ist eben positiv und wir sind negativ. Ich hoffe, dass das so bleibt», erklärt die 43-Jährige.