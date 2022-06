«Alles wird gut, aber nicht von alleine!»

Sie leben nun am Vierwaldstättersee. Happy hier? Wie kam es dazu?

Es war immer der Traum meines Mannes, hier zu leben. Wir haben ihn verwirklicht und uns hier vor sechs Jahren eine Wohnung mit Garten gekauft. Es ist ein Geschenk, an einem so schönen Ort leben zu dürfen. Schon mein Vater hatte eine besondere Beziehung zur Schweiz. Er war «Halbjude» und überlebte das Arbeitslager in Frankreich. Als Opfer des Faschismus durfte er 1948 für mehrere Monate in der Schweiz bei einem Bauern arbeiten, während meine Mutter im zerbombten Berlin zurückbleiben musste, wo die Menschen schrecklich Hunger litten.