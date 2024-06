Oliver Pocher (46) hat in seiner neuen Podcast-Folge «Die Pochers! Frisch recycelt» live in Berlin überraschend verkündet, dass die Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Amira (31) eingereicht sei. Mit einem Augenzwinkern scherzte er über die Trennung und witzelte, dass er Amira Pocher wohl zum indischen Essen einladen werde. Die Kinder könnten dann Glückskekse auspacken, so Pocher in Anspielung auf sein Alter Ego Dalai-Karma.