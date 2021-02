Drei weitere Reisen werden folgen, so der Plan. Sein nächster Trip soll ihn mit dem Fahrrad zu den Wurzeln seiner Vorfahren nach Rumänien führen. «Bis jetzt war ich nur einmal in Bukarest, für einen Auftritt am George Enescu Festival.» Danach will er den Norden und den Westen bereisen, über die Grenzen Europas hinaus, um sein musikalisches Klang-Quartett der vier Himmelsrichtungen zu vervollständigen. Teo Gheorghiu steckte vor der ersten Reise nicht nur in einer Lebens- und Sinnkrise. Er hatte sich auch auf Konzerte vorzubereiten. Sechs Wochen gab er sich, um das Klavierkonzert Nr. 2 von Beethoven einzustudieren. Ein kosmisches Stück, das ihn jedes Mal zutiefst bewegt. Zu seiner Überraschung schaffte er es in zwei.