«Da ist etwas faul!»

Was die Fans ärgert, sei nicht die Absage des Konzerts, sondern dass es für Bern aufgrund der aktuellen Tourneeplanung keinen Ersatztermin gibt. Es falle ihnen schwer, zu akzeptieren, dass wenige Tage später ein anderes Konzert stattfinden konnte. So heisst es: «Kann in Bern nicht auftreten, aber dafür zwei Tage später, als wäre nichts passiert. Seltsam, nicht wahr?» oder «Das ging aber schnell! Bin ja froh, dass es ihr wieder gut geht … Aber drei Tage nach einer Krankheit schon wieder fit für diese Show sein? Sorry, da ist was faul!».