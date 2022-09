So trauern Politiker und Promis um Königin Elizabeth

Globale Anteilnahme

Auch ausserhalb des Königreiches teilen die Staatsoberhäupter ihre Anteilnahme am Tod der grössten Monarchin mit. So verkündete etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44), er werde sich bei Queen Elizabeth II. stets an «eine gutherzige Königin, die einen bleibenden Eindruck in ihrem Land und ihrem Jahrhundert hinterlassen hat» erinnern. In einem Video richtet er sich an das britische Volk und spricht diesem sein Beileid aus. «Für euch war sie eure Königin. Für uns war sie die Queen. Sie wird für immer bei uns allen sein.»