Femizid sorgt weltweit für Solidarität

Empörung, Entsetzen, Empathie: Die Entführung und brutale Ermordung der 33-jährigen Sarah Everard trieb die Menschen in Grossbritannien auf die Strasse – und sorgte für eine weltweite Bewegung für Frauenrechte. Was war passiert? Everard verlässt am Abend des 3. März um 21.30 Uhr das Haus einer Freundin südlich von London. Sie ist zu Fuss unterwegs, verschwindet spurlos. Eine Woche später wird ihre Leiche in einem Waldstück in der Grafschaft Kent im Südosten Englands entdeckt.