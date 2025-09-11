Wie geht es weiter?

Die Hoffnung, dass es beim Besuch in der Heimat zu einem Treffen von Prinz Harry und seinem Vater König Charles III. (76) kommt, ist bei vielen noch präsent und einiges spricht dafür, dass sich Vater und Sohn nach 19 Monaten wieder in die Augen sehen können. Gegen ein Treffen spricht, dass der britische König seinem Sohn im Vorfeld weder einen Termin, noch ein Zimmer im Palast in Aussicht gestellt hat. Prinz Harry soll während seines Besuchs im Hotel wohnen. Ausserdem weilt König Charles derzeit nicht in London, sondern ist auf seinem Sommersitz Schloss Balmoral in Schottland.