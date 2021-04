Prinz Philip (1921-2021) verstarb am vergangenen Freitagmorgen, 9. April, im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Seine Tochter Prinzessin Anne, 70, äusserte sich am Sonntag, 11. April, in einem offiziellen Statement erneut zum Tod ihres Vaters. Dabei würdigte sie ihn als ihren «Lehrer, Unterstützer und Kritiker» und sprach über das Vermächtnis, das er der Welt hinterlässt.