Das grösste Erlebnis sei die Begegnung mit den Berggorillas gewesen, sagt Hanna. «Sie strahlen grosse Ruhe und ein Selbstverständnis aus. Man wird ganz ruhig und ehrfürchtig.» Der grossartige Guide Joseph habe mit seinem enormen Wissen über Flora und Fauna viel zum Erlebnis beigetragen, sind sich alle vier einig. «Wir hatten Feldstecher vor den Augen», lacht Christine Lienhard (55) «Joseph hat Augen wie ein Feldstecher, sah schon von Weitem die Schwanzspitze eines Leoparden auf einem Baum.»