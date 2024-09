Weltweit leben 43 Millionen blinde Menschen. 90 Prozent von ihnen sind an Krankheiten erblindet, für die es Heilung gäbe. Weitverbreitet sind Erblindungen aufgrund von Katarakt, dem grauen Star. Mit einer einfachen Operation kann die trübe Linse durch eine Kunstlinse ersetzt werden, die eine klare Sicht ermöglicht. Doch in ärmeren Regionen haben viele Menschen dazu keine Möglichkeit. Nebst dem Wissen fehlt oft die Infrastruktur. Denn Augengesundheit hat in der Gesundheitspolitik vieler Länder keine Priorität. Monika Christofori-Khadka, Gesundheitsexpertin beim Schweizerischen Roten Kreuz SRK, bedauert dies: «Es gibt keine vergleichbare Massnahme, bei der in so kurzer Zeit mit so wenig Geld eine so grosse und nachhaltige Verbesserung erzielt werden kann.» Das SRK setzt sich dafür ein, dass benachteiligte Menschen in Bangladesch, Kirgistan, Nepal, Südsudan und Togo Zugang zur Augenmedizin haben. Im vergangenen Jahr erhielten dank diesem Engagement 3839 Menschen das Augenlicht geschenkt. Eine Spende von 50 Franken finanziert eine Operation bei grauem Star.