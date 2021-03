Rassismus-Vorwürfe: Prinz Charles «enttäuscht» von Meghan und Harry

Doch Prinz Charles will sich den Rassismus-Vorwurf auch nicht anheften lassen. «Der Prinz glaubt an Vielfalt und seine Handlungen zeigen das», berichtet die Quelle weiter. «Er war die erste Person, die die Windrush-Generation [die erste Masseneinwanderung aus der Karibik nach Grossbritannien in den 1950er Jahren] und die Beiträge, die sie zur britischen Gesellschaft leisteten, hervorhob. Er hat sich sehr für die muslimische Gemeinschaft eingesetzt. Von allen Mitgliedern der königlichen Familie hat er dieses Thema am meisten ernst genommen.»